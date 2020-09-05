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05.09.2020 (09:00)

В Армении началось двустороннее тактическое учение военнослужащих ЮВО и МО Армении

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках двустороннего батальонного тактического учения с военнослужащими Минобороны Армении совершили марши на полигоны Камхуд и Алагяз.

Военнослужащие мотострелковых, танковых, инженерных, разведывательных подразделений отработают действия в обороне и наступлении в разведывательно-ударных (огневых) комплексах при поддержке артиллерии, средств войсковой противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации.

Мониторинг действий подразделений в ходе маневров и ведения огневого поражения сил и средств условного противника будут осуществлять расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В ходе учений военнослужащие выполнят зачетные упражнения в дневное и ночное время суток по вождению автомобильной и бронетехники, боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты, танков, артиллерийских и зенитно-ракетных орудий.

В двустороннем батальонном тактическом учении принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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