05.09.2020 (11:00)

Заявление участников совместного заседания министров обороны (глав оборонных ведомств) государств — членов ШОС, государств - участников СНГ и государств - членов ОДКБ по случаю 75-летия Победы в ВОВ и во Второй мировой войне

В 2020 году мы отмечаем 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и во Второй мировой войне - самых жестоких и кровопролитных конфликтах в истории, унесших десятки миллионов жизней и причинивших чудовищные страдания человечеству.

В те суровые годы ярко проявились беззаветная самоотверженность и патриотизм наших народов, завоевавших Победу. Выражаем искреннее уважение ныне здравствующим ветеранам наших государств за героизм и трудовой подвиг, проявленные в годы войны.

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто отдал свои жизни на полях сражений, преклоняем головы перед павшими и свято храним память о беспримерном мужестве миллионов солдат, партизан, подпольщиков, мирных жителей, положивших свои жизни на алтарь борьбы за свободу, мир и справедливость.

Заявляем о необходимости бережно относиться к воинским захоронениям, мемориальным комплексам, памятникам и обелискам в честь погибших в борьбе с нацизмом. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания.

Наш священный долг - беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах. Решительно осуждаем попытки фальсификации истории, причин и итогов Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. Решения Международного военного трибунала в Нюрнберге и Международного военного трибунала для Дальнего востока не имеют срока давности и их необходимо неукоснительно соблюдать.

Подтверждаем приверженность целям и принципам Устава ООН, общепризнанным принципам и нормам международного права.

Обращаем особое внимание на принятую 74-ой сессией Генассамблеи ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Считаем недопустимым любые попытки проявления крайнего национализма и различных национальных дискриминаций, таких как антисемитизм, исламофобия.

Призываем все государства и народы к активному взаимодействию в целях укрепления стабильности в мире, а также к наращиванию усилий в борьбе с вызовами и угрозами.

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и во Второй мировой войне мы вновь выступаем за всеобъемлющий диалог, направленный на укрепление системы международной безопасности.

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