05.09.2020 (09:46)

Боевые корабли России и Индии в ходе учения «Индра Нэви-2020» отразили воздушную атаку и уничтожили подлодку условного противника



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Боевые корабли России и Индии в ходе учения «Индра Нэви-2020» отразили воздушную атаку и уничтожили подлодку условного противника

В Бенгальском заливе второй день проходит двустороннее российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви-2020».

Большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота и ВМС Индии после выполнения артиллерийской стрельбу по надводной цели, совершенствовали практические навыки по организации обороны отряда от средств воздушного нападения условного противника. В этом эпизоде, артиллерийские расчеты кораблей двух стран огнем зенитных автоматических установок поразили имитированную воздушную цель.

Далее, отрабатывая противолодочные действия, российские и индийские корабли атаковали условную подводную лодку реактивными глубинными бомбами.

Сегодня же экипаж палубного вертолёта Ка-27 морской авиации ТОФ выполнил взлёты и посадки с борта индийского эсминца, а индийские летчики на своём вертолёте садились и взлетали с российского большого противолодочного корабля.

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