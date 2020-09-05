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05.09.2020 (08:56)

Хоккейная команда «Черноморец» впервые принимает участие в турнире на Кубок Симферополя

Хоккейная команда (ХК) «Черноморец», представляющая Черноморский флот, впервые принимает участие в хоккейном турнире на Кубок Симферополя.

Турнир проводится ежегодно, но хоккейная команда Черноморского флота попала в турнир впервые. «Черноморец» был приглашён организаторами мероприятия благодаря выросшим игровым показателям клуба.

В нынешнем турнире участвуют 4 команды из дивизиона, где играют хоккеисты возрастом старше 18 лет.

Первая игра клуба «Черноморец» в турнире принесла первую победу над командой «Аэрофлот».

Хоккейный турнир на Кубок Симферополя организован при поддержке Управления молодёжи, спорта и туризма Республики Крым.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот
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