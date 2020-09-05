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05.09.2020 (08:07)

Российские военные автоинспекторы передали выигранный приз на международном конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ-2020 в Узбекистане в детский дом республики

В Узбекистане после завершения международного конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020 российская команда приняла единогласное решение передать выигранный в конкурсе подарок детскому дому Узбекистана.

Цветной телевизор с диагональю 75 дюймов, полученный российской командой автоинспекторов в качестве приза за второе место в международном состязании, был передан представителям Восточного военного округа Минобороны Узбекистана, для вручения детскому дому республики.

Подарок от российской команды будет передан детскому дому после окончания пандемии в Республике Узбекистан через российское посольство.

Соревнования «Дорожный патруль» в рамках АрМИ – 2020 на территории Узбекистана в период с 25 августа по 3 сентября проводились впервые.

В конкурсе состязались представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. Заезды военных автоинспекторов проводились на патрульных автомобилях «CHEVROLET NEXIA-3», произведенных в Узбекистане.

Минобороны Республики Узбекистан на время подготовки и проведения  конкурса предоставило командам-участницам вооружение, технику и организовало всестороннее обеспечение проводимых испытаний.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Дорожный патруль
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