05.09.2020 (08:40)

Морские пехотинцы Черноморского флота отработали провели учение в Краснодарском крае

Подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), отработали внезапно возникающие задачи в условном бою в составе усиленных рейдовых отрядов на полигоне боевой подготовки в Краснодарском крае.

В ходе планового недельного тактического учения на полигоне Железный рог морские пехотинцы на бронетранспортерах БТР-82А при поддержке береговой артиллерии, морской авиации, и подразделений противовоздушной обороны, отработали действия по нарушению управления войсками и комплексами высокоточного оружия условного противника.

Особенностью учения стало совершенствование навыков личного состава по ведению боевых действий в сложных районах побережья Черного моря во взаимодействии с подразделениями других родов и видов войск.

Кроме того, в ходе учения морские пехотинцы отработали нормативы по маршевой, тактической, инженерной и огневой подготовке, совершенствовали навыки в оборудовании полевых лагерей, маскировки огневых позиций техники и преодоления участков зараженной местности.

Всего в учебном мероприятии приняли участие до 500 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц специальной и бронетехники, вертолетов и самолетов морской авиации ЧФ.

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