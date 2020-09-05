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05.09.2020 (07:30)

Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы в ходе военно-морского учения «Индра Нэви-2020»

В Бенгальском заливе и Андаманском море проходит двустороннее российско-индийское военно-морское учение «Индра-Нэви-2020».

После встречи двух отрядов кораблей моряки России и Индии отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку по связи. Далее с воздуха палубным вертолётом Ка-27 морской авиации ТОФ проводилась фотосъёмка совместного стоя кораблей.

Позднее большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц», «Адмирал Виноградов» и «Ранвиджай» ВМС Индии провели артиллерийскую стрельбу по надводной цели - плавающей надувной мишени.

В ходе учения также практически отработана задача по пополнению кораблями запасов от танкера на ходу. В этом эпизоде вместе с боевыми кораблями были задействованы большой морской танкер «Борис Бутома» и танкер ВМС Индии «Шакти». Упражнение выполнялось при следовании судна и кораблей параллельными курсами на расстоянии порядка 70 метров.

Международный отряд кораблей продолжает действия в море по плану учения «Индра Нэви-2020».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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