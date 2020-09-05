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05.09.2020 (06:57)

С Днём окончания Второй мировой войны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны военнослужащие ВВО в Хабаровске

В  Хабаровске военнослужащие войск ВВО поздравили  ветеранов Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны. Самому пожилому из них Арсению Страхову 28 августа исполнилось 102 года.

Ветеранам в домашней обстановке военнослужащие ВВО  вручили подарки и цветы в знак признательности их заслуг в  тяжёлые годы войны.

В ходе общения  ветераны-участники сражений Великой Отечественной войны  поделились своими воспоминаниями.

Военнослужащие Хабаровского гарнизона  пожелали им крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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