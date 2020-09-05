05.09.2020 (06:57)

С Днём окончания Второй мировой войны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны военнослужащие ВВО в Хабаровске

В Хабаровске военнослужащие войск ВВО поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны. Самому пожилому из них Арсению Страхову 28 августа исполнилось 102 года.

Ветеранам в домашней обстановке военнослужащие ВВО вручили подарки и цветы в знак признательности их заслуг в тяжёлые годы войны.

В ходе общения ветераны-участники сражений Великой Отечественной войны поделились своими воспоминаниями.

Военнослужащие Хабаровского гарнизона пожелали им крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

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