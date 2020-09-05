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05.09.2020 (05:57)

Участники клуба военной реконструкции «Амурский рубеж» показали военнослужащим ВВО оружие времен второй мировой войны

В штабе Восточного военного округа (ВВО), состоялась выставка  уникального оружия, боеприпасов, а также образцов военной формы советских солдат времен Второй мировой войны.

Выставка была организована представителями Хабаровского клуба военной реконструкции «Амурский рубеж».

В экспозиции выставки, были представлены: советские револьверы системы Наган, образца 1941 года, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) со сменными магазинами, ручные гранаты РГ-42, РГД-33 в различных вариантах комплектации, а также холодное оружие и элементы снаряжения солдат и офицеров. Помимо этого, на выставке были представлены исторические образцы формы одежды.

В общей сложности выставку посетило около 200 военнослужащих штаба военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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