05.09.2020 (04:48)

Открытие мемориальной доски памяти Героя России майора Романа Филипова состоялось в школе села Таёжное Хабаровского края

Мемориальную доску памяти Героя России майора Романа Филипова открыли в школе села Таёжное Хабаровского края, в День 75-летия окончания Второй мировой войны.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего армии ВВС и ПВО Восточного военного округа генерал-майор Владимир Куликов, заместитель командира по военно-политической работе штурмового авиационного полка, дислоцированного в селе Черниговка подполковник Михаил Александров, начальник учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск ВВО полковник Денис Лисов, командир гвардейского зенитного ракетного полка Комсомольской-на Амуре дивизии противовоздушной обороны объединения ВВО гвардии полковник Роман Капелюх, ветераны труда и дети военного времени Анасасьевского сельского поселения, а также ученики школы.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено генерал-майору Владимиру Куликову и главе Хабаровского муниципального района Александру Яцу.

В заключительной части мероприятия, её участники с причастиями возложили цветы к открывшейся мемориальной доске памяти Героя России майора Романа Филипова.

Справочно:

Роман Николаевич Филипов родился в 1984 году в городе Воронеже. Закончил Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки лётного состава имени В. П. Чкалова. 3 февраля 2018 года при выполнении облёта зоны деэскалации «Идлиб» для контроля режима прекращения огня ведущий в паре российский штурмовик Су-25СМ под управлением майора Филипова вблизи города Серакиб был сбит выстрелом из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Лётчик попытался удержать самолёт в воздухе и доложил, что атакован ракетой, после чего катапультировался. На земле пилот попал в окружение боевиков и погиб в последовавшем за этим бою: отстреливаясь от нападавших из пистолета Стечкина, был тяжело ранен, а затем подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов!».

Указом Президента Российской Федерации от 6 февраля 2018 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, майору Филипову Роману Николаевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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