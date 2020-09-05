05.09.2020 (04:37)
Торжественная церемония закладки «Исторического камня» на месте строительства парка «Патриот» состоялась в Хабаровске
В Хабаровске на месте строительства парка «Патриот» проведена торжественная церемония закладки «Исторического камня» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В торжественном мероприятии приняли участие командующий армией ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко, заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе полковник Александр Манаков, мэр города Хабаровска, ветераны военной службы и военнослужащие частей Хабаровского гарнизона, рота почётного караула, юнармейцы Хабаровского отряда «Доблесть» и представители общественных организаций.
Торжественное мероприятие прошло под звуки мелодий из песен военных лет, исполненных оркестром штаба Восточного военного округа.
Памятный камень был установлен на пьедестале, за которым расположена стальная конструкция в виде двух половин пятиконечной звёзды.
На данный момент идет работа по проектированию парка «Патриот», определены места парковых зон и площадок культурного отдыха. Новый уникальный парк военно-исторической направленности будет располагаться в Хабаровске между улицами Промышленная и Выборгская.