05.09.2020 (04:37)

Торжественная церемония закладки «Исторического камня» на месте строительства парка «Патриот» состоялась в Хабаровске

В Хабаровске на месте строительства парка «Патриот» проведена торжественная церемония закладки «Исторического камня» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественном мероприятии приняли участие командующий армией ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко, заместитель командующего войсками Восточного военного округа по военно-политической работе полковник Александр Манаков, мэр города Хабаровска, ветераны военной службы и военнослужащие частей Хабаровского гарнизона, рота почётного караула, юнармейцы Хабаровского отряда «Доблесть» и представители общественных организаций.

Торжественное мероприятие прошло под звуки мелодий из песен военных лет, исполненных оркестром штаба Восточного военного округа.

Памятный камень был установлен на пьедестале, за которым расположена стальная конструкция в виде двух половин пятиконечной звёзды.

На данный момент идет работа по проектированию парка «Патриот», определены места парковых зон и площадок культурного отдыха. Новый уникальный парк военно-исторической направленности будет располагаться в Хабаровске между улицами Промышленная и Выборгская.

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