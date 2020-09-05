05.09.2020 (04:16)

На Сахалине открыли памятник герою-танкисту Ивану Закомолдину

В городе Анива на Сахалине, состоялся торжественный митинг посвящённый открытию памятника механику-водителю танка Т-34, гвардии старшине – герою Ивану Ивановичу Закомолдину.

Мемориал установили в Анивском сквере, который ещё в 2003 году был назван в честь Ивана Закомолдина. У основания памятника заложили капсулу памяти с обращением к потомкам, которая будет вскрыта в год празднования 100-летия Великой Победы.

В мероприятии приняли участие военнослужащие мотострелкового соединения армейского корпуса, ветераны, общественные деятели, представители муниципалитета и школьники. На открытие памятника приехала и правнучка героя-танкиста Анастасия Дубина, которая приехала в Аниву с супругом и восьмимесячным сыном.

Автором работы является известный сахалинский скульптор Владимир Чеботарёв. Мемориал выполнен из сверхпрочного камня и бронзы, камень для постамента привезен из Карелии, а бюст был отлит в Подмосковье.

Справочно: Механик-водитель танка Т-34, 45-го танкового полка, 9-й гвардейской механизированной бригады, гвардии старшина Иван Иванович Закомолдин воевал с июня 1941 года. Он участвовал в битвах под Москвой, Сталинградом, Курском, в боях под Тихвином и Харьковом. Был участником освобождения Украины, Белоруссии, Прибалтики.

За форсирование Днепра и бои на плацдарме в октябре 1943 года командованием бригады был представлен к присвоению звания Герой Советского Союза.

День Победы 9 мая в 1945 году встретил в своем танке в Кенигсберге. 24 июня 1945-го участвовал в параде Победы в Москве на Красной площади. Затем был переброшен на Дальний Восток, воевал с японскими милитаристами. Боевой путь завершил в Маньчжурии.

Полный кавалер ордена Славы, награжден орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Японией» и другими наградами.

После войны продолжил службу в армии. В 1955 году старший техник-лейтенант Иван Закомолдин уволен в запас.

В 1956 году приехал на Сахалин, жил в городе Анива Сахалинской области. Скончался 10 января 1989 года.

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