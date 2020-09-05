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05.09.2020 (04:06)

В подразделениях связи ВВО в Забайкалье проведена радиотренировка

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, на текущей неделе состоялась  радиотренировка с развертыванием полевых узлов связи и передачи данных.

В рамках мероприятия офицеры объединения, соединений и воинских частей отработали вопросы управления подчиненными подразделениями в зоне ответственности в ходе выполнения задач повседневной деятельности.

Связь между полевыми пунктами управления была организована через станции спутниковой связи, развернутые в полевых условиях, а также цифровые радиорелейные станции.

Визуальный контакт представителей штаба общевойскового объединения с руководящим составом подчиненных соединений и воинских частей в зоне ответственности был обеспечен посредством защищенной видео-конференцсвязи, которую обеспечили специалисты соединения управления.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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