05.09.2020 (04:06)
В подразделениях связи ВВО в Забайкалье проведена радиотренировка
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном в Забайкальском крае, на текущей неделе состоялась радиотренировка с развертыванием полевых узлов связи и передачи данных.
В рамках мероприятия офицеры объединения, соединений и воинских частей отработали вопросы управления подчиненными подразделениями в зоне ответственности в ходе выполнения задач повседневной деятельности.
Связь между полевыми пунктами управления была организована через станции спутниковой связи, развернутые в полевых условиях, а также цифровые радиорелейные станции.
Визуальный контакт представителей штаба общевойскового объединения с руководящим составом подчиненных соединений и воинских частей в зоне ответственности был обеспечен посредством защищенной видео-конференцсвязи, которую обеспечили специалисты соединения управления.