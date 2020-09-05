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05.09.2020 (03:59)

Экипажи вертолетов Ка-52 соединения армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа в ходе тактического учения нанесли удар по району сосредоточения условного противника

Экипажи вертолетов Ка-52 соединения армейской авиации объединения  ВВС и ПВО Восточного военного округа в ходе тактического учения нанесли  удар по району сосредоточения условного противника.

Тактическое учение прошло на общевойсковом полигоне «Князе- Волконское» под Хабаровском.

В ходе мероприятия, выполняя сложные маневры с целью ухода от удара его средств ПВО, летчики вертолетов Ка-52 осуществили поддержку своих сил с воздуха и во взаимодействии с расчетами боевых машин пехоты БМП сосредоточенным огнем подавили основные силы условного противника.

По наведению с командного пункта, «Аллигаторы»  вышли в назначенный район, где обнаружили замаскированную военную технику неприятеля и провели учебные (электронные) пуски неуправляемых ракет.

Сложность пилотирования заключалась в том, что экипажи вертолётов Ка-52 действовали на предельно малой высоте, то есть с  огибанием  рельефа местности.

Также, экипажи выполнили повторный заход для атаки с целью уничтожения диверсионных групп условного противника, мешавших нести прицельный огонь с БМП и стрелкового оружия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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