05.09.2020 (00:01)

Женская команда рассчитывает на победу в следующем году в международном конкурсе «Безопасная Среда»

Женская команда, дебютировавшая на международном конкурсе «Безопасная Среда» в этом году, уже в следующем - надеется одержать победу. По результатам соревнований, женский экипаж химической разведки показал девятое время, но прошёл большинство испытаний, без штрафных баллов наравне с мужчинами. На огневом рубеже представительницы прекрасного пола не только продемонстрировали снайперскую точность, но и провели мастер- класс для курсантских экипажей химической разведки, проходящих обучение в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

Участие курсантских экипажей позволило не только существенно расширить географический охват, но и более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами увеличить количество стран участниц международных соревнований. За всю историю АрМИ в соревнованиях «Безопасная среда» приняли участие военнослужащие из 12 стран.

Конкурс «Безопасная среда» является убедительным свидетельством стремления и готовности представленных стран к развитию и совершенствованию своих Вооружённых Сил, укрепления дружбы и сотрудничества между государствами.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

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