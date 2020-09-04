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04.09.2020 (21:01)

Российские и белорусские офицеры вместе написали «Диктант Победы» в Академии Генерального штаба

Российские и белорусские офицеры, которые совместно проходят обучение на факультете национальной безопасности и обороны государства Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, приняли участие во всероссийской мемориальной акции «Диктант Победы».

Всего тестовые задания просветительско-патриотической акции на знание военной истории России выполнили более 450 слушателей, преподавателей и научных работников академии. Руководящий состав вуза написал диктант в полном составе.

Модератором проекта на площадках главной военной академии России выступила известный политолог, историк и общественный деятель Вероника Крашенинникова.

Академия Генштаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, а также военнослужащие зарубежных армий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия
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