04.09.2020 (20:19)

Гвардейскому соединению управления Воздушно-десантных войск исполнилось 73 года

Сегодня свою 73-ю годовщину отмечает одно из самых уникальных в своем роде соединений в Вооруженных Силах Российской Федерации 38-ая гвардейская бригада управления Воздушно-десантных войск, дислоцированная в подмосковных Медвежьих Озёрах.

По случаю дня соединения, на плацу воинской части, под руководством временно исполняющего обязанности командира войсковой части гвардии подполковника Александра Поглазова, состоялся торжественный митинг.

Наиболее отличившимся в боевой и военно-политической подготовке военнослужащим были вручены грамоты и медали. По окончании митинга военнослужащие прошли торжественным маршем.

Справочно:

За время своего существования, соединение прошло длинный путь сложных испытаний.

3 августа 1947 г. в городе Полоцке Белорусской ССР, на базе узла связи 8-го гвардейского воздушно-десантного Неманского Краснознаменного корпуса и 13-й гвардейской отдельной роты связи 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии началось формирование 191-й отдельного батальона связи.

К 4 сентября 1947 г. формирование батальона было завершено, и он вошел в состав 8-го гвардейского воздушно-десантного Неманского Краснознаменного корпуса. Этот день считается годовым праздником части.

21 апреля 1956 г. началось формирование 691-й отдельного батальона связи Воздушно-десантных войск (ВДВ), которое завершилось 22 июня этого же года.

В августе 1972 г. началось формирование полка связи. Основой для формирования полка явились 691-и отдельный батальон связи ВДВ и центр подвижных средств связи 879-го узла связи. Формирование завершилось 20 декабря 1972 г. и полку было присвоено наименование «196-й отдельный полк связи ВДВ».

В 1983 году, приказом командующего ВДВ часть была награждена переходящим Красным знаменем ВДВ.

В 1988 году, за достигнутые успехи в социалистическом соревновании среди частей ВДВ и высокую воинскую дисциплину, полк был награжден грамотой командующего ВДВ.

30 декабря 1990 г. 196-й отдельный полк связи переформирован в 171-ю отдельную бригаду связи ВДВ.

9 мая 1995 г. за участие в юбилейном параде, посвященном 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., полк был награжден дипломом Президента Российской Федерации. Среди офицеров и прапорщиков части 11 человек принимали участие в выполнении интернационального долга в Афганистане.

1 февраля 1997 г. 171-я отдельная бригада связи была преобразована в 38-й отдельный полк связи ВДВ.

В марте 1997 года полк принимал участие в учении 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, проводимом командующим ВДВ. Личный состав при этом показал высокую выучку, организованность, умение действовать в сложных условиях, максимально приближенных к боевым.

Подразделения бригады находились в группировках войск в Боснии и Герцеговине, Косово, где успешно выполняли задачи по организации связи.

Большинство офицеров и прапорщиков полка участвовали в выполнении задач контртеррористической операции на Северном Кавказе, за что многие награждены правительственными наградами.

На базе бригады по инициативе бывшего начальника связи ВДВ генерал-майора Таратуто А.Г. создан Совет ветеранов войск связи ВДВ. Ветераны оказывают весомую помощь в организации боевой и военно-политической подготовки с различными категориями военнослужащих.

На территории бригады часто проводятся дни призывника, на которых будущие воины имеют возможность знакомиться с образцами вооружения и боевой техники, средствами десантирования, спецификой службы и быта личного состава.

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 года № 157 полку (ныне — бригаде) присвоено почетное наименование «гвардейский».

В 2018 году 38-й отдельный полк связи Воздушно-десантных войск был преобразован в 38-ю гвардейскую бригаду управления Воздушно-десантных войск.

Командует соединением боевой офицер, кавалер Ордена Мужества гвардии полковник Алексей Гамбург.

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