04.09.2020 (19:34)

Замминистра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поддержал российскую команду в финале конкурса «Снайперский рубеж» АрМИ-2020

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на полигоне Брестский в Республике Беларусь поддержал российскую команду в ходе финальной эстафеты конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр-2020.



Сегодня состоялся завершающий этап конкурса «Снайперский биатлон», в котором определилась самая быстрая сборная в общекомандном зачете.



В финал вышли команды снайперов из России, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана. Первое место заняла сборная Узбекистана, второе досталось российским военнослужащим, на третьем месте оказались снайперы из Вьетнама.



По итогам четырех этапов соревнований российские снайперы завоевали «бронзу», уступив команде хозяев из Республики Беларусь, завоевавших «золото», и снайперам из Узбекистана, занявших вторую строку в общекомандном первенстве.



«В этом году у нас проводится 30 конкурсов, в том числе и три конкурса в нашей братской Республике Беларусь. Они все взяты из этапов боевой подготовки, из этапов повседневной деятельности войск, в том числе наших Вооруженных Сил и других вооруженных сил. Поэтому проводя вот такие конкурсы, мы делимся мастерством друг с другом, наращиваем свой потенциал и делимся опытом и, конечно, знакомимся и общаемся», — отметил заместитель Министра обороны генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.



Справочно:



На состязания мастеров меткой стрельбы «Снайперский рубеж» были заявлены представители семи стран — Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Сербия, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.



Состязания проходили в четыре этапа: индивидуальный зачет, парный зачет, командный зачет — номинация «Самая слаженная команда», и командный зачет — номинация «Самая быстрая команда».



В ходе прохождения этапов соревнований участники имели на вооружении 7,62-мм снайперскую винтовку СВД со штатными дневным и ночным прицелами, а также пистолет Макарова ПМ.

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