04.09.2020 (19:31)

Курсантские команды из четырёх стран мира планируют выступить на международном конкурсе «Безопасная Среда» в следующем году

Курсантские команды из Российской Федерации, Республики Мозамбик, Королевства Камбоджи и Лаосской Народно-Демократической Республики планируют выступить на международном конкурсе «Безопасная Среда» в следующем году.

В этом году курсантские экипажи химической разведки, сформированные из военнослужащих иностранных государств, впервые выступили на международных соревнованиях. Будущие офицеры войск РХБ защиты четырёх стран проходят обучение в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

Участие курсантских экипажей позволило не только существенно расширить географический охват, но и более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами увеличить количество стран участниц международных соревнований. За всю историю АрМИ в соревнованиях «Безопасная среда» приняли участие военнослужащие из 12 стран.

Конкурс «Безопасная среда» является убедительным свидетельством стремления и готовности представленных стран к развитию и совершенствованию своих Вооружённых Сил, укрепления дружбы и сотрудничества между государствами.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

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