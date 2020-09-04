Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.09.2020 (19:31)

Курсантские команды из четырёх стран мира планируют выступить на международном конкурсе «Безопасная Среда» в следующем году

Курсантские команды из Российской Федерации, Республики Мозамбик, Королевства Камбоджи и Лаосской Народно-Демократической Республики планируют выступить на международном конкурсе  «Безопасная Среда» в следующем году.

В этом году курсантские экипажи химической разведки, сформированные из военнослужащих иностранных государств, впервые выступили на международных соревнованиях. Будущие офицеры войск РХБ защиты четырёх стран проходят обучение в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

Участие курсантских экипажей позволило не только существенно расширить географический охват, но и более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами увеличить количество стран участниц международных соревнований. За всю историю АрМИ в соревнованиях «Безопасная среда» приняли участие военнослужащие из 12 стран.

Конкурс «Безопасная среда» является убедительным свидетельством стремления и готовности представленных стран к развитию и совершенствованию своих Вооружённых Сил, укрепления дружбы и сотрудничества между государствами.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении,  ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
В КВЦ «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения победителей второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон»
Инфраструктура полигона, задействованного в конкурсе «Авиадартс-2020», продолжит развиваться
Проходящая военную службу в Западном военном округе семья военных врачей взошла на пьедестал АрМИ-2020 в Узбекистане
В Калининградской области состоится церемония закрытия международного конкурса «Морской десант-2020»

Метки:
АрМИ , Безопасная среда
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false