04.09.2020 (19:08)

Отряд комплексной экспедиции Северного флота установил памятную табличку на позиции артиллерийской батареи на острове Нансена

Второй отряд комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику, действующий на ледоколе «Илья Муромец» в районе северо-западного побережья Таймыра, воздал почести защитникам советской Арктики, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На острове Нансена в Карском море исследователи нашли артиллерийскую батарею №265. На позиции были обнаружены предметы быта времен войны и установлена памятная табличка.

Экспедиция уточнила координаты артиллерийской батареи №264 на полуострове Михайлова, обследовала остров Геркулес, обнаружив следы экспедиции Русанова, мыс Вильда, и бухту Эклипс, знак на месте зимовки Эклипс. На острове Белуха участники экспедиции возложили венок к маяку - памятнику в честь подвига ледокольного парохода «Александр Сибиряков», погибшего в неравном бою с фашистским тяжёлым крейсером «Адмирал Шеер» 25 августа 1942 года, а затем обследовали полярную станцию на острове Правды

Подводные исследования экспедиции позволили определить положение на грунте останков нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Предположительно одно из них может быть ледокольным пароходом «Вайгач».

В ближайшее время ледокол «Илья Муромец» присоединится к кораблям арктической группировки Северного флота и продолжит плавание по маршруту Северного морского пути на восток. Следующие исследования экспедиция проведёт в районе мыса Челюскин – самой северной точки на континенте Евразия. Всего с начала экспедиции ледокол «Илья Муромец прошёл более 2000 миль по Баренцеву и Карскому морям.

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