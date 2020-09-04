04.09.2020 (19:01)

Корабли арктической группировки Северного флота отрабатывают пополнение запасов на ходу в Карском море

Сегодня корабли и суда арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева прибыли на рейд порта Диксон — самого северного посёлка на континентальной части России, расположенного в северо-западной части полуострова Таймыр, которое омывает Карское море. Переход отряда из Дудинки в Енисейский залив занял менее суток.

В Карском море североморцы приступили к отработке пополнения запасов топлива и воды от танкера на ходу в условиях Арктики. Основное внимание при этом уделяется вопросам обеспечения экологической безопасности.

От большого морского танкера «Сергей Осипов» заправку выполняют флагман группировки - большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский», а также морской тральщик «Владимир Гуманенко». Учение по передаче жидких грузов на ходу будет продолжаться в течение 8 часов.

Девятый арктический поход группировки кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа. Североморцы отработали задачи в Баренцевом и Карском морях, выполнили высадку морского десанта на побережье реки Енисей в районе Дудинки и провели межвидовое тактическое учение по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.

В дальнейшем группировка разделится на две части: первая - продолжат плавание по трассе Северного морского пути на восток до Берингова моря, а вторая - вернётся в пункты постоянного базирования на Кольском полуострове.

Завершение похода и возвращение арктической группировки Северного флота в Североморск ожидается во второй половине октября.

Вместе с военнослужащими в походе принимает участие экспедиция Русского географического общества на ледоколе «Илья Муромец», а также гидрографы Северного флота, которые выполняют научно-исследовательские работы и наблюдения в морях и на побережье Арктики по маршруту Северного морского пути.

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