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04.09.2020 (18:51)

В КВЦ «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения победителей второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон»

Сегодня в Конгрессно-выставочном центре (КВЦ) «Патриот» состоялась торжественная церемония награждения победителей второго дивизиона конкурса «Танковый биатлон».

В упорной финальной борьбе первое место во втором дивизионе конкурса «Танковый биатлон» завоевал танковый экипаж Вьетнама. На втором призовом месте военнослужащие Лаоса, на третьем — танкисты из Таджикистана.

Все члены экипажей второго дивизиона, занявшие призовые места, были награждены медалями и памятными подарками от организаторов Игр, а команде Вьетнама был вручен переходящий кубок «Танкового биатлона».

Победой в финале Вьетнам сегодня завоевал право участия в 2021 году на конкурсе «Танковый биатлон» в составе первого дивизиона.  

Страна-победитель в первом дивизионе конкурса «Танковый биатлон» будет определена завтра, 5 сентября, в ходе финального заезда, который состоятся на подмосковном полигоне Алабино.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Танковый биатлон
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