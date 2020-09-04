04.09.2020 (18:51)
Дом офицеров ЗВО проводит среди военнослужащих и их семей конкурс, посвящённый творчеству Александра Твардовского
В Санкт-Петербурге Дом офицеров Западного военного округа в ознаменование 110-летия со дня рождения Александра Твардовского объявил о проведении Фестиваля-конкурса детского рисунка и мелодекламации «Ради жизни на земле».
Участие в Фестивале-конкурсе могут принять члены семей военнослужащих и гражданского персонала Западного военного округа. В соответствии с Положением о конкурсе, жюри принимает на рассмотрение работы в следующих номинациях: рисунок по произведениям А.Т. Твардовского в двух возрастных категориях (с 5 до 9 лет, с 10 до 14 лет), мелодекламация в двух категориях, чтение отрывков из литературных произведений А.Т. Твардовского, чтение стихов А.Т. Твардовского.
Конкурс проходит по 31 октября 2020 года.
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