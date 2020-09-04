04.09.2020 (18:47)

Военнослужащие ЗВО приняли участие в «Эстафете Вечного огня» в Городах воинской славы Северо-Запада России

Военнослужащие Западного военного округа приняли участие в патриотической акции «Эстафета Вечного огня Дороги жизни», которая прошла в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Офицеры и солдаты, подразделение почетного караула и военный оркестр присоединились к делегациям 14-ти Городов воинской славы Северо-Западного федерального округа. Среди них три Города, расположенные на территории Санкт-Петербурга – Колпино, Кронштадт и Ломоносов.

Старт памятным мероприятиям, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был дан на Пискаревском мемориальном кладбище, где от Вечного огня был зажжен Факел эстафеты.

Затем участники акции проехали по маршруту Дороги жизни и зажгли лампады от Факела у каждого памятного километрового столба. На 31-м километре Дороги жизни в Ириновке участники пробега возложили цветы к братской могиле, а также дали торжественный залп.

Завершилась «Эстафета Вечного огня» на Западном берегу Ладожского озера, где блокадные автоколонны в военные годы брали курс на Большую землю.

У мемориала «Разорванное кольцо» для ветеранов, представителей поисковых отрядов, гостей и жителей Ленинградской области прошла большая программа «Памяти и славы рубежи».

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