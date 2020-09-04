04.09.2020 (18:26)

Инфраструктура полигона, задействованного в конкурсе «Авиадартс-2020», продолжит развиваться

На авиационном полигоне Дубровичи в Рязанской области продолжится совершенствование инфраструктуры.

«Совершенствование инфраструктуры проводится ежегодно. На полигоне уже развернуты зрительские трибуны, экраны, демонстрирующие мишенную обстановку, площадки для вертолетов, стоянки авиационной техники. Для гостей конкурса представлены фан-зона, авиационная техника, стоящая на вооружении ВКС. Для конкурсантов ежегодно меняются мишени на полигоне. Сразу после проведения практического этапа использованные мишени убираются и к новому конкурсу выставляется новая мишенная обстановка» - заявил начальник штаба конкурса подполковник Алексей Дмитриев.

Для проведения Международного конкурса «Авиадартс-2020» на полигоне Дубровичи в Рязанской области было представлено около 60 уникальных наземных целей. На территории полигона была сформирована мишенная обстановка из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени.

Международный конкурс «Авиадартс-2020» проходил в Рязанской области с 23 августа. В нем приняли участие команды Российской Федерации и Республики Беларусь. Всего более 40 экипажей оперативно-тактической и армейской авиации. В ходе конкурса летчики соревновались в следующих зачетных дисциплинах: воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням). Каждая команда выступала на своей авиационной технике. (Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации).

Окончательные итоги конкурса будут подведены 5 сентября 2020 г. во время торжественной церемонии закрытия конкурса на аэродроме Дягилево. Зачет будет проводиться в 4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых вертолетах и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

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