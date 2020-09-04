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04.09.2020 (17:24)

Специалисты РХБ защиты ЦВО отработали новые способы действия войск в ходе учения

Военнослужащие соединений и воинских частей радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО) отработали новые способы действий в ходе комплексного учения, завершившегося на полигонах Алтайского края, а также Свердловской и Самарской областей.

В ходе практических действий военнослужащие подразделений РХБ защиты ЦВО отработали новые способы аэрозольного противодействия химической разведки и специальной обработки с применением рамочных систем.

В ходе розыгрыша тактического эпизода аэрозольной маскировки специалисты термодымовых машин ТДА-3 скрыли защищаемый район в том числе и в инфракрасном диапазоне при помощи ранее не используемых аэрозолеобразующих смесей.

Экипажи машин химической разведки РХМ-6 отработали комплексное применение дистанционных средств химической разведки ПХРДД-3, установленных на бронебазе и стационарных полевых постах в районе условного заражения, что сократило время на определение периметра наибольшего заражения и характеристики отравляющего вещества.

Специальная обработка вооружения и военной техники была проведена при помощи возимых рамочных систем обработки с авторазливочными станциями АРС-14КМ, позволяющими в два раза сократить время на проведение специальной обработки.

Всего к учению привлекалось более 1,5 тыс. военнослужащих и более 400 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РХБ защиты
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