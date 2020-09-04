04.09.2020 (17:23)

Проходящая военную службу в Западном военном округе семья военных врачей взошла на пьедестал АрМИ-2020 в Узбекистане

Семья военных врачей, проходящая военную службу в мотострелковом полку Западного военного округа, дислоцированном в Брянской области, взошла на пьедестал АрМИ-2020 в Узбекистане. Старшие лейтенанты медицинской службы Андрей и Надежда Малаховы получили бронзовые медали индивидуального состязания международного конкурса «Военно-медицинская эстафета».

Церемония награждения состоялась на плацу горного полигона Фориш в Джизакской области Республики Узбекистан. Среди врачей-мужчин в индивидуальном первенстве золото и серебро у хозяев турнира. В женском зачете среди врачей победу также одержали представители Узбекистана. Второе место у россиянки Виолетты Кистень.

Супруги Малаховы – победители всеармейского этапа 2020 года. Командир операционно-перевязочного взвода Андрей Малахов и его супруга, командир госпитального взвода Надежда Малахова в течение одиннадцати дней в условиях агрессивного климата демонстрировали навыки стрельбы из штатного оружия, специальные навыки на условном поле боя и в симуляционном центре.

В соревнованиях среди военнослужащих, проходящих военную службу должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала, в этом году принимали участие Россия, Узбекистан, Белоруссия, Таджикистан, Вьетнам и Палестина.

В общекомандном зачете медицинские специалисты ВС РФ заняли уверенное второе место, уступив высшую ступень пьедестала почета сборной Узбекистана. Третьими на состязании военных медиков стали представители Республики Беларусь.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

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