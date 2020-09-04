04.09.2020 (17:19)
Центральный военный округ завершил отправку груза по плану северного завоза
Около 3 тыс. тонн имущества отправлено Центральным военным округом (ЦВО) в порты Красноярского края и Якутии для доставки в соединения и воинские части ЦВО, ВВО и Северного флота, дислоцированные в районах Крайнего Севера.
Доставка продовольствия, горюче-смазочных материалов, вещевого, медицинского и другого имущества в воинские части ЦВО, дислоцированные на Чукотке, в Якутии и Красноярском крае, в рамках выполнения плана северного завоза проводилась авиацией, морскими буксирами и вспомогательными грузовыми судами по рекам Лена и Енисей
В преддверии отправки материальных средств на складах и арсеналах специалистами службы материально-технического обеспечения ЦВО были проведены мероприятия по накоплению и сортировке запасов.
Проведение северного завоза материальных средств в отдаленные гарнизоны ЦВО позволяет подразделениям и воинским частям функционировать практически в автономном режиме в течение следующего года до следующей навигации в мае.