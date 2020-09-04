04.09.2020 (16:59)

Учебный корабль ВМФ России «Смольный» прибудет в Севастополь 7 сентября после прохождения проливов Дарданеллы и Босфор

В период с 5 по 6 сентября учебный корабль ВМФ России «Смольный» с курсантами военно-морских учебных заведений пройдет проливную зону Дарданеллы – Босфор. Планируется, что 7 сентября корабль прибудет в главную базу Черноморского флота — Севастополь.

Ранее (с 1 по 2 сентября) «Смольный» совершил двухдневный деловой заход в порт Пирей (Греция), где пополнил запасы до требуемых норм.

Корабль выполняет дальний поход из Кронштадта в Севастополь и обратно с целью штурманской практики курсантов высших военно-морских учебных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ России.

Поход ученого корабля «Смольный» был начат 7 июля и осуществляется в соответствии с планом, утвержденным главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Николаем Евменовым.

За время дальнего похода свыше 400 курсантов пройдут курс корабельной и штурманской практики с целью закрепления в реальных условиях плавания теоретических знаний по специальности. Программа практики предполагает выполнение курсантами обязанностей дублеров вахтенных офицеров и вахтенных штурманов корабля. В завершение похода курсанты сдадут зачеты.

Покинув 7 июля Кронштадт, учебный корабль «Смольный» посетил порт Архангельск, где 26 июля принял участие в мероприятиях, посвященных Дню ВМФ. Там же на его борту состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Архангельской областью и Военным учебно-научным центром ВМФ в рамках работы по военно-патриотическому воспитанию и отбору кандидатов для поступления в военно-морские учебные заведения. Также учебный корабль «Смольный» совершил заход в главную военно-морскую базу Северного флота — Североморск.

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