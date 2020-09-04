04.09.2020 (16:49)

Министрам обороны стран СНГ, ОДКБ и ШОС презентовали первую в мире зарегистрированную российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Министрам обороны стран СНГ, ОДКБ и ШОС презентовали первую в мире зарегистрированную российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции

Специалисты Минобороны России презентовали первую в мире зарегистрированную российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции CoViD-19 главам военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ) и стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также Республики Сербия, прибывшим 4 сентября в подмосковный парк «Патриот» для участия в совместном заседании.

Российские военные медики представили зарубежным гостям подробную информацию о комплексе реализованных совместных мероприятий научно-исследовательских учреждений Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалея в рамках разработки и испытания вакцины, а также порядке проведения вакцинации.

Презентация первой в мире зарегистрированной российской вакцины от CoViD-19 вызвала активную дискуссию глав зарубежных военных ведомств, многие из которых выразили заинтересованность в её получении.

Отвечая на вопросы своих коллег из зарубежных стран, Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что недавно сделал прививку отечественной вакциной от новой коронавирусной инфекции.

Также Сергей Шойгу добавил, что «по мере поступления отечественной вакцины в Вооруженные Силы Российской Федерации в первую очередь будет предоставлена возможность на добровольной основе вакцинироваться тем категориям военнослужащих, которые непосредственно и активно взаимодействуют с личным составом: военным медикам и командирам всех уровней».

«В дальнейшем на добровольной основе получить прививки от новой коронавирусной инфекции смогут другие категории военнослужащих Вооруженных Сил Росси», — подчеркнул Министр обороны.

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