04.09.2020 (16:19)

В Военной исторической библиотеке Генштаба презентованы рассекреченные боевые документы Ленинградского фронта

В Санкт-Петербурге в Военной исторической библиотеке Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации открылась выставка, посвящённая окончанию Второй Мировой войны.

«Здесь впервые представляются уникальные документы, которые позволят противодействовать попыткам фальсификации и переписывания истории Великой Отечественной войны», - сказал, открывая выставку, начальник оперативного управления штаба Западного военного округа полковник Игорь Ерусалимов.

На выставке впервые представлены боевые документы Ленинградского фронта, с которых снят гриф секретности: приказы и директивы штаба фронта, карты с боевой обстановкой, доклады о работе нацистских концлагерей, изданные в Ленинграде в годы войны наставления по ведению боевых действий, номера фронтовой газеты «На страже Родины» военных лет и т.д. Указанные материалы вошли в пятый том «Победные залпы» сборника «Ленинград. Война. Блокада», презентация которого состоялась на выставке.

В сборнике также опубликованы материалы о печати в блокадном Ленинграде первой карты Берлина, о работе Ленинградского радио, создании первых мемориалов, посвящённых обороне города.

«Выставка боевых документов и издание сборника поможет ветеранам в активной военно-патриотической работе, проводимой среди молодёжи», - отметил командовавший с 1996 по 2005 год войсками Ленинградского военного округа генерал армии Валентин Бобрышев.

Открытие выставки посетили представители ветеранских организаций, военные историки, представители библиотечного сообщества Санкт-Петербурга.

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