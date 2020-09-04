Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.09.2020 (16:20)

В Кабардино-Балкарии состоится торжественное закрытие Международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо»

5 сентября2020 года на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» в Кабардино-Балкарии состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров, а также церемония закрытия международного этапа соревнования по альпинизму среди подразделений, привлекаемых к выполнению специальных задач в горной местности «Эльбрусское кольцо-2020».

Церемония закрытия начнется с парада команд и продолжится торжественной церемонией награждения победителей, призеров соревнования по итогам прохождения 15 специальных задач. После награждения выступят коллектив «Успех» Дома офицеров Южного военного округа и танцевальный коллектив из города Тырныауз.

После всех мероприятий пройдет общее фотографирование и митинг у памятника воину-альпинисту – Защитнику Родины. В церемонии возложения цветов и венков к монументу примут участие почетные гости соревнования, руководители команд, а также руководящий состав конкурса.

Напомним, в период с 23 августа по 5 сентября с.г. проходит международное соревнование по альпинизму среди 5 команд, привлекаемых к выполнению специальных задач в горной местности «Эльбрусское кольцо-2020».

В соревновании принимают участие команды от Республики Узбекистан и Российской Федерации, которая представлена подразделениями ВДВ, ЮВО, ВВО и Росгвардии. Всего в соревнованиях задействовано более 70 человек, из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в высокогорной местности.

Состязания проходят в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020). Данный вид соревнований проводится с 2016 года в таком масштабе и имеет военно-прикладную направленность.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
В Калининградской области состоится церемония закрытия международного конкурса «Морской десант-2020»
Свыше 3 тыс. фейерверков украсят небо Подмосковья в день закрытия АрМИ-2020
Российские разведчики завершили состязания в рамках международного конкурса «Полярная звезда»
Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов принял участие в награждении победителей конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр-2020

Метки:
Эльбрусское кольцо , АрМИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false