04.09.2020 (15:49)

Расширяя границы военного сотрудничества

4 сентября 2020 года в Конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу состоялось совместное заседание глав оборонных ведомств государств – участников Содружества Независимых Государств (СНГ), государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Республики Сербии.

Весьма символично, что первая в истории международного военного сотрудничества встреча глав оборонных ведомств государств в таком широком формате состоялась в годовщину празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Второй мировой войне, а также в дни проведения VI Армейских международных игр.

Отдавая дань памяти погибшим защитникам Отечества, главы делегаций посетили Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и Музейный комплекс «Дорога памяти».

Основная проблематика состоявшегося заседания была посвящена вопросам сохранения исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах, недопущения пересмотра их итогов, а также объединения усилий в противодействии современным вызовам и угрозам, как важнейшим факторам сохранения стабильности современного мира.

Главы оборонных ведомств, а также исполнительных органов СНГ и ОДКБ в своих выступлениях акцентировали внимание на различных аспектах глобальной и региональной безопасности, необходимости консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания новых войн и вооруженных конфликтов, а также востребованности в современных условиях развития многоформатного военного сотрудничества.

Касаясь формата СНГ, руководители оборонных ведомств государств СНГ рассмотрели приоритеты и текущие вопросы взаимодействия стран Содружества в различных областях военного сотрудничества.

Главы оборонных ведомств государств – участников СНГ утвердили План работы Совета министров обороны на 2021 год, а также согласовали вопросы финансирования развития объединенной системы ПВО СНГ в 2022 году.

Уделяя особое внимание дальнейшему развитию многостороннего сотрудничества в области военного образования и подготовки кадров, Совет министров обороны стран СНГ принял Решение о придании Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации статуса базовой организации государств – участников СНГ в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил.

Поддерживая инициативу Министерства обороны Российской Федерации о расширении культурного взаимодействия между военнослужащими вооруженных сил государств Содружества, Совет министров обороны стран СНГ утвердил Положение о Международном фестивале «Содружество КВН» среди курсантов высших военных учебных заведений государств – участников СНГ.

В завершении совместного заседания руководители оборонных ведомств государств – участников СНГ, государств – членов ШОС и ОДКБ подписали Заявление по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Второй мировой войне и Совместного коммюнике по итогам совместной работы.

Совместное заседание глав военных ведомств в формате СНГ, ШОС и ОДКБ отражает новую веху в истории международного военного сотрудничества и призвано расширить поступательное взаимодействие государств в сфере обороны и безопасности на широком мировом пространстве.

В целом, прошедшая встреча глав оборонных ведомств государств является хорошей отправной точкой для дальнейшего развития военного сотрудничества государств Содружества с международными организациями и странами, не входящими в СНГ, в интересах укрепления мира и совместной региональной безопасности.

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