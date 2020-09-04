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04.09.2020 (15:36)

Горные мотострелки в Туве отразили нападение условного противника при поддержке артиллерии

Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа, в рамках тактико-специального учения отразили нападение условного противника при помощи артиллерийских расчетов САУ «Нона-СВК» на горном полигоне «Кара-Хаак» в Республике Тыва.

При проведении разведывательных мероприятий в горной местности военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), используя «Орлан-10», обнаружили колонну автомашин повышенной проходимости условного противника, двигающуюся в направлении военных объектов. Разведданные были переданы на командный пункт. Чтобы сорвать наступление, командование приняло решение на применение артиллерии. Расчеты САУ «Нона-СВК» выдвинулись в назначенный район и открыли огонь по целям, применив мортирную стрельбу. Для поиска разрозненных групп условного противника были задействованы мотострелковые подразделения на бронеавтомобилях «Тигр», которые после ударов артиллерии выполнили уничтожение «боевиков» из стрелкового оружия.

В учении было задействовано свыше 500 военнослужащих и около 50 единиц военной и специальной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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