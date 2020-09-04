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04.09.2020 (15:33)

Мотострелки ЦВО при поддержке танков уничтожили бронемашины условного противника под Оренбургом

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа при поддержке танков уничтожили бронемашины условного противника в Оренбургской области.

По замыслу учения, расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили несколько смешанных колонн состоящих из пикапов с пулеметами и броневиков, продвигающихся в район высоты 236,0. Занятие данной высоты помогло бы противнику удерживать район и в дальнейшем перейти в наступление. После оценки обстановки командование организовало смешанные огневые засады на пути движения колонн, состоящие из танков Т72-Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. Экипажи танков и боевых машин пехоты огнем из 125-мм пушек и противотанковых ракетных комплексов «Фагот» остановили и уничтожили бронетехнику условного противника.

Учение прошло на Тоцком полигоне. В нем приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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