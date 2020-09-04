04.09.2020 (15:25)

В Калининградской области состоится церемония закрытия международного конкурса «Морской десант-2020»

В субботу на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области состоится торжественная церемония закрытия международного конкурса «Морской десант-2020».

В церемонии закрытия примут участие представители командования Военно-морского флота Российской Федерации, Балтийского флота, рота почетного караула, команды-участницы, руководители иностранной делегации.

В рамках официальной части состоится торжественное награждение победителей и призеров конкурса. В международном конкурсе по полевой выучке «Морской десант-2020» первое место завоевала команда «черных беретов» сборной ВМФ России. Второе место заняла команда республики Таджикистан.

Все победители и призеры в различных номинациях получат медали, памятные дипломы и ценные подарки, а команду ВМФ России, одержавшая победу в конкурсе, ожидает главный приз состязаний - квадроцикл.

В программе закрытия - показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения соединения морской пехоты, концерт творческих коллективов Калининграда и области.

Для гостей мероприятия будет развернута выставка современных образцов вооружения и военной техники Военно-Морского Флота, армейского корпуса флота, а также аварийно-спасательного оборудования. На специальных стендах будут представлены стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения Балтийской ВМБ, аварийно-спасательное оборудование и водолазная техника, а также вооружение и экипировка подразделений разведки морской пехоты БФ.

На протяжении полутора недель более 100 военнослужащих России и Таджикистана демонстрировали свою профессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении бронетранспортеров по пересеченной местности.

В общей сложности, участники конкурса преодолели более 30 препятствий в трех этапах конкурса, которые назывались «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета». Общая протяженность трассы с препятствиями составила порядка 10 километров. В состязаниях военнослужащие показали мастерство владения вооружением бронетранспортеров - автоматической пушкой 2А72 калибра 30 мм, спаренной с 7,62-мм пулеметом ПКТМ и личным стрелковым оружием – автоматом Калашникова АК-74М калибра 5,45-мм.

Кроме того, морские пехотинцы стран-участниц выполняли комплексы различных физических упражнений, как индивидуально, так и в составе типового взвода морской пехоты, пройдут маршруты с различными препятствиями в виде воронок, траншей, рвов, минно-взрывных заграждений и водных преград, а также выполнили огневые задачи по различным мишеням.

Международный конкурс «Морской десант» проходит в рамках «Армейских международных игр – 2020» на полигоне Балтийского флота «Хмелевка» с 23 августа по 05 сентября.

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