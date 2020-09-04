04.09.2020 (15:16)

Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского приняла участие в просветительско-патриотической акции «Диктант Победы».

3 сентября Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского провела на своей территории военно-исторический диктант. Мероприятие состоялось в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Участие в тесте на знание истории Великой Отечественной войны приняли более 80 человек — это курсанты и преподаватели вуза, а также юнармейцы из подшефной академии школы №55.

Почетным гостем мероприятия стал ветеран Великой Отечественной войны Петр Иванович Кривонос. Когда началась война, Петру Ивановичу было 18 лет. День Победы над фашисткой Германией летчик встретил в Вене. О величайших заслугах Петра Ивановича говорят его ордена — Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, а также многочисленные медали.

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