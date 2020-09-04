04.09.2020 (15:15)

В Калининградской области завершился полевой выход подразделений связи армейского корпуса Балтийского флота

В Калининградской области завершился плановый полевой выход со связистами Балтийского флота. Мероприятие проводилось в несколько этапов, в ходе которых военнослужащие совершили марш в районы сосредоточения, выполнили нормативы по развертыванию, эксплуатации и перемещению аппаратных станций и комплексов.

В рамках практической части полевого выхода были введены в эксплуатацию и испытаны в полевых условиях средства связи нового поколения на базе автоматизированной подвижной единицы комплекса 83Т19 «Акация». Возможности данного комплекса позволили организовать передачу данных и графических изображений между пунктами управления в единой локальной сети. Данная система обеспечивала оперативный обмен информацией для своевременного принятия решения командованием корпуса.

Военные связисты отработали задачи по организации связи с использованием различных спутниковых каналов связи между абонентами в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, были отработаны задачи по организации охраны и обороны полевых пунктов и узлов связи. В рамках мероприятия была организована работа по слаживанию воинского коллектива. Основные усилия руководства армейского корпуса были направлены на обучение недавно прибывших военнослужащих навыкам работы на аппаратных.

Всего в полевом выходе принимали участие более 500 человек, было задействовано свыше 100 единиц техники.

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