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04.09.2020 (14:27)

Российские экипажи одержали безоговорочную победу в финале международного конкурса «Суворовский натиск» Армейских игр

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Российские экипажи боевых машин пехоты одержали победу в ходе финальной эстафеты международного конкурса «Суворовский натиск», который состоялся на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Вторыми финишировали военнослужащие Республики Беларусь, а замкнули тройку лидеров представители Исламской Республики Иран.

Победитель определялся в последний день заездов, которые проходили в форме эстафеты экипажей на одной боевой машине пехоты от каждой команды. Скоростная гонка проходила в сложных дорожных условиях. В результате сильных дождей грунт трассы был значительно переувлажнился и не давал механикам-водителям развить желаемую скорость. Чемпионское время российской команды составило 1 час 34 минуты 43 секунды. Высокий результат обусловлен не только безошибочным скоростным преодолением препятствий и маршрута трассы, но и точной стрельбой из вооружения БМП-2 на огневом рубеже. По условиям соревнований каждый промах отправлял экипаж на штрафные круги.

Упорная борьба между сильнейшими экипажами команд восьми стран продолжалась с 23 августа. В конкурсе участвовали представители Республики Беларусь, Афганистана, Ирана, Экваториальной Гвинеи, Мьянмы, Мали, Конго и России. Это максимальное количество стран за шесть лет проведения данного конкурса. Большинство команд прибыли на конкурс впервые. Награждение победителей с вручением призов состоится 5 сентября на полигоне ДВОКУ.

Среди победителей Россия ежегодно удерживает сильные позиции в данном конкурсе, команда Республики Беларусь в прошлом году на полигоне Корла в КНР была на четвертой позиции, а команда Ирана была третьем месте. Среди дебютантов стоит отметить команды Экваториальной Гвинеи, Конго и Афганистана, которые показали наиболее высокие результаты.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Суворовский натиск
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