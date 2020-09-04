Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.09.2020 (14:22)

Более 13 тыс. кандидатов для поступления в военные вузы отобрали в ЦВО

Более 13 тыс. граждан, изъявивших желание получить высшее образование в военных вузах, отобрали в регионах дислокации Центрального военного округа (ЦВО).

Работа по отбору будущих курсантов военных вузов проходила на базе военных комиссариатов, где граждане прошли медицинские комиссии и обследования на профессиональную пригодность к прохождению военной службы. Окончательное решение о допуске к вступительным испытаниям принимали выездные комиссии вузов, укомплектованные преподавателями профильных дисциплин вузов, психологами и специалистами физической подготовки.

Всего в регионах дислокации ЦВО работали комиссии более 10 военных вузов. В том числе Казанского высшего танкового командного, Новосибирского, Московского, Дальневосточного военных командных училищ, Военного университета Министерства обороны, филиалов Военно-воздушной академии им. Жуковского-Гагарина, академии им. Можайского.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие провели урок мужества в Таджикистане
Сотрудники российской военной полиции в Таджикистане приняли участие в написании «Диктанта Победы»
Военнослужащие дальней авиации приняли участие в акции «Диктант Победы»
Военнослужащие ЦВО приняли участие во всероссийской акции «Диктант Победы» в Сибири

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false