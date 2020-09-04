04.09.2020 (13:46)

В Подмосковье под руководством Министра обороны России прошло совместное заседание глав военных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ

Сегодня в подмосковном парке «Патриот» под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу состоялось совместное заседание глав оборонных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ) и стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Сегодняшнее заседание — это первая встреча такого уровня в истории наших международных контактов», — сказал глава российского военного ведомства, открывая заседание.

Сергей Шойгу выразил уверенность, что международное военное сотрудничество после этой встречи активизируется, а итоги заседания станут прочной основой для углубления взаимодействия оборонных ведомств.

Министр обороны России также поблагодарил коллег из ШОС, СНГ и ОДКБ за участие расчетов в параде Победы, который прошел 24 июня в Москве, а также отметил высокий уровень их подготовки.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что место, где проходит заседание, — парк «Патриот» в Кубинке — тоже выбрано не случайно. Здесь, по словам Сергея Шойгу, тесно переплетены история и современность.

«Здесь проходил рубеж обороны Москвы, на котором советские войска остановили врага и добились первых крупных успехов на фронте. Отсюда началось движение наших войск на запад и освобождение народов от фашизма. В ознаменование 75-летия Победы практически всем миром, всем народом мы построили Главный храм Вооружённых Сил Российской Федерации и музейный комплекс «Дорога Памяти», — сообщил коллегам Министр обороны РФ.

Сергей Шойгу также добавил, что крайне важно активно проводить информационную работу в своих странах и за их пределами, «освещать решающую роль наших народов в победе над нацизмом».

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что министры подписали совместное заявление по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

«В документе мы выразили гордость за Великую Победу, наше общее отношение к исторической памяти и правде о Второй мировой войне», — отметил Сергей Шойгу.

В ходе заседания министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ также договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

«Предложено совместные задачи по борьбе с терроризмом отработать в конце сентября на стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», — сказал глава российского военного ведомства подчеркнув, что министры приняли на заседании совместное коммюнике, в котором отмечается, что борьба с международным терроризмом и экстремизмом остается приоритетом.

Кроме того, на заседании главы военных ведомств ШОС, СНГ и ОДКБ обсудили возможные меры по оказанию взаимопомощи и созданию потенциала реагирования на угрозы биологической опасности, в том числе в связи с военно-биологической деятельностью нерегиональных государств, а также обменялись опытом в преодолении последствий распространения коронавирусной инфекции.

Сергей Шойгу также отметил, что министры приняли коммюнике, отражающее консолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности.

«Особо отмечена недопустимость демонтажа договорных режимов в области контроля над вооружениями, в том числе ядерными», — добавил Министр обороны России.

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