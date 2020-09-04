04.09.2020 (12:51)

Во Владикавказе открыли корпус суворовского училища с технологиями виртуальной реальности

Сегодня замминистра обороны России Николай Панков открыл в столице Северной Осетии новый корпус суворовского военного училища со спецклассами, лабораториями робототехники и комплексом виртуальной реальности. «В новом здании довузовского образовательного учреждения Минобороны России во Владикавказе начали обучение 320 воспитанников», - сказали в министерстве.

Как отметил Панков, в военном училище сейчас живут и обучаются представители 17 национальностей из 19 субъектов Российской Федерации. «Здесь всегда царят дружба, взаимовыручка и стремление быть лучшим как в учебе, так и в спорте. Теперь для этого созданы все условия», - сказал замминистра.

«Дерзайте и познавайте мир, занимайтесь исследованиями и экспериментами, развивайте свои способности, участвуйте в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах, учитесь побеждать», - добавил он, обратившись к суворовцам.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, выступая на мероприятии, напомнил, что Северо-Кавказское суворовское военное училище было открыто во Владикавказе в 2000 году и продолжило традиции в том числе Владикавказского кадетского корпуса, созданного более 100 лет назад указом Императора Николая II.

«Возрожденное в годы Великой Отечественной войны и окончательно обосновавшееся во Владикавказе в послевоенное время это учебное заведение стало настоящей кузницей кадров для оборонного ведомства страны. Из стен суворовского училища вышли сотни выпускников, которые проявили себя блестящими офицерами, опытными командирами», - отметил Битаров, выразив уверенность, что новые суворовцы также войдут в число блестящей военной интеллигенции, которой всегда гордилась Родина.

В корпусе оборудованы спецклассы, лаборатории робототехники и авиамоделирования, автомобильной и горной подготовки. Создан интерактивный образовательный комплекс «Путешествие во времени и пространстве», позволяющий изучать историю и географию с использованием VR-технологий. Оборудованы спортплощадки, скалодром.

По завершении строительства всех объектов нового корпуса Владикавказское суворовское училище сможет принять до 560 воспитанников. Строители Минобороны возвели новые здания училища с нуля практически за один год - закладка камня состоялась в апреле 2019 года. К 1 сентября 2020 были сданы учебно-административный и спальный корпуса, столовая на 620 мест, корпус дополнительного образования и крытый спортивный комплекс.



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