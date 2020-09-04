04.09.2020 (12:48)

Поисковый батальон ЗВО принял участие в открытии международной экспедиции подо Ржевом

Сегодня прибывшие из Ленинградской области в Тверскую военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа приняли участие в церемонии открытия международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

Военнослужащие ЗВО и около 500 поисковиков из 26 регионов России, а также Беларуси и Казахстана в знак память и скорби почтили минутой молчания погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония завершилась возложением цветов к подножию Ржевского мемориала Советскому солдату.

В ходе экспедиции военнослужащие ЗВО проведут поисковые работы на местах ожесточённых боёв Великой Отечественной войны для обнаружения незахороненных останков красноармейцев. Солдаты и офицеры осуществят инженерную разведку местности, вывоз неразорвавшихся боеприпасов и фрагментов снарядов, проведут занятия для гражданских поисковиков по методике организации работ, документированию результатов и безопасности поисковой деятельности. На базе поискового лагеря будет создан полевой музей, где будут представлены находки поисковиков.

Также военнослужащие оказывают помощь в материально-техническом обеспечении экспедиции, выделена высокопроходимая автотехника для перевозки участников.

Экспедиция проводится на территории сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области в местах кровопролитных сражений1942-1943 гг.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице