04.09.2020 (12:43)
Инспекторы ВАИ российской военной базы в Киргизии провели акцию «Трезвый водитель»
Военнослужащие военной автомобильной инспекции (ВАИ) объединенной российской военной базы, дислоцированной в городе Кант Киргизской Республики, провели информационную акцию «Трезвый водитель».
В ходе акции инспекторы ВАИ провели профилактические беседы с водителями военной базы. Инспекторы ВАИ ознакомили водителей с действующим законодательством в сфере безопасности дорожного движения, акцентируя внимание на недопустимости управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Объединенная российская военная база "Кант", дислоцированная в Чуйской области Киргизии, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.