04.09.2020 (12:31)

Первый заместитель Министра обороны России Руслан Цаликов принял участие в награждении победителей конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр-2020

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов и замглавы военного ведомства Азербайджана Керим Велиев наградили в Баку победителей конкурса «Кубок моря» Армейских международных игр. Первое место разделили команды двух этих стран, набрав одинаковое количество баллов.

На церемонии Цаликов передал участникам конкурса поздравления от министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. Первый замглавы ведомства назвал организацию соревнований блестящей и поблагодарил за это министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. «Министр обороны Азербайджана был инициатором и настоял на том, чтобы «Кубок моря», несмотря на вызовы, связанные с пандемией или еще с какими-то иными рисками, этот важнейший с точки зрения дружбы и братства между вооруженными силами Азербайджанской Республики и Российской Федерации праздник состоялся», - сказал он.

«Да, это соревнование. Да, в нем победили сегодня одновременно две команды. Это знаково, потому что в сегодняшнем соревновании не оказалось проигравших», - продолжил Цаликов.

По его словам, команды показали высокие результаты. «Они, конечно, показали состояние боевой готовности наших вооруженных сил. Но показали в мирной, состязательной борьбе на мирных водах Каспия», - отметил первый замминистра, пожелав морякам, чтобы им не пришлось демонстрировать свое мастерство нигде, кроме соревнований.

В свою очередь Велиев подчеркнул, что такие конкурсы готовят военных к будущим свершениям в армейских делах. Он отметил высокий уровень профессионализма военных двух стран. «Команды проявили себя с лучшей стороны, набрав одинаковое количество баллов. Для нас это очень и очень важно, что в конечном счете, как говорится, победила дружба», - сказал замминистра обороны.

Он отметил, что в Азербайджане, как и в России, Армейским международным играм уделяется огромное внимание. По словам Велиева, для республики большая честь проводить «Кубок моря». Он напомнил, что старт конкурсу дали министры обороны двух государств. «Это еще раз подтверждает приверженность нашу к дружбе, стратегическому партнерству и взаимодействии», - заключил замглавы ведомства.

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