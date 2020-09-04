04.09.2020 (12:25)

Сборная ВМФ России одержала победу в международном конкурсе «Глубина» АрМИ-2020



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сборная ВМФ России одержала победу в международном конкурсе «Глубина» АрМИ-2020

В Севастополе завершился международный конкурс по водолазному многоборью «Глубина», который проводился в рамках Армейских международных игр-2020.

Мероприятие закрытия впервые прошло на сцене Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».

В торжественной церемонии закрытия конкурса принял участие командующий Черноморским флотом (ЧФ) вице-адмирал Игорь Осипов.

В соревнованиях участвовали водолазные специалисты, представляющие сборную команду Военно-Морского Флота (ВМФ) России, команды Республики Гвинея и Республики Мозамбик.

Церемония закрытия началась с построения команд-участниц и награждения победителей конкурса.

Первое место в общем зачёте конкурса «Глубина-2020» завоевала сборная команда ВМФ России, второе место на пьедестале победителей разделили между собой команды Республики Гвинея и Республики Мозамбик.

Участники конкурса состязались в семи упражнениях под названиями: «Весы», «Спасении на воде и оказание первой медицинской помощи утонувшему», «Работа в замкнутом пространстве», «Оказание помощи аварийному надводному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Фланец», а также подводная борьба в ластах - «Акватлон».

После церемонии награждения участников конкурса на сцене «Херсонеса Таврического» прошёл праздничный концерт с участием Ансамбля песни и пляски Черноморского флота и творческих коллективов Севастополя.

Завершилась церемония закрытия соревнований театрализованным представлением под названием «33 богатыря» с выходом из воды водолазов под залпы праздничного салюта.

Международные соревнования «Глубина-2020» проходили в Севастополе в период с 27 августа по 3 сентября на водолазном полигоне филиала учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) Объединённого учебного центра ВМФ, а также в бассейне филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

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