04.09.2020 (12:15)

Двухнедельный марафон военных состязаний «АрМИ-2020» 5 сентября завершится танковым биатлоном

Завтра шестые Армейские международные игры завершатся самым массовым и зрелищным конкурсом «Танковый биатлон». Страна-победитель определится в ходе финального заезда танкистов первого дивизиона, который состоится на подмосковном полигоне Алабино.

На брифинге для журналистов, который состоялся сегодня в объединенном пресс-центре Армейских международных игр-2020, главный судья Игр генерал-полковник Александр Ленцов подвел итоги минувшего дня соревнований.

Он сообщил, что вчера завершились состязания еще в пяти конкурсах – «Отличник войсковой разведки», «Глубина», «Полярная звезда», «Уверенный прием» и «Аварийный район». Российская сборная уступила первое место командам Беларуси в «Полярной звезде» и «Уверенном приеме», а в остальных соревнованиях завоевала «золото».

Из тридцати конкурсов «АрМИ-2020» на сегодняшний день завершены двадцать шесть. В абсолютном большинстве соревнований победителями вышли команды и экипажи Российских Вооруженных Сил. Второе место в текущем общем зачете занимают военнослужащие Беларуси, третье – команды Узбекистана.

Сегодня, 4 сентября, состязания будут проходить в четырех конкурсах – «Эльбрусское кольцо», «Снайперский рубеж», «Суворовский натиск» и «Танковый биатлон» на котором состоится финальный заезд танковых экипажей второго дивизиона с участием команд Лаоса, Вьетнама, Таджикистана и Мьянмы.

Командой дня главный судья Игр генерал-полковник Александр Ленцов назвал сборную Узбекистана, которая по численности является третьей после России и Беларуси. В двенадцати конкурсах Узбекистан занял двенадцать призовых мест – 2 первых, 6 вторых и 4 третьих, что говорит об очень высоком уровне подготовки военнослужащих, участвующих в Играх.

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