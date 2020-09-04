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04.09.2020 (11:58)

В Ивановской области военнослужащие ракетной бригады ЗВО совершили 200-километровый марш

В рамках тактического учения на территории Ивановской области был совершен 200-километровый марш военнослужащими отдельной ракетной бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

Марш совершили на транспортно-заряжающих и пусковых машинах оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» и машинах обеспечения КамАЗ-4310. В ходе марша военнослужащие отработали приемы маневрирования на скоростной трассе, прохождение маршрута в составе колонны на максимально и минимально допустимых скоростях, учились преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия (в частности, глубокий и широкий брод), участки вязкого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания. Часть маршрута гвардейцы преодолели в условиях недостаточной видимости, созданной искусственным образом с помощью средств задымления.

Всего в марше участвовало более 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники отдельной ракетной бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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