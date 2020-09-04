04.09.2020 (11:17)

Экипажи вертолетов Ми-8 ЗВО провели тренировку по тушению лесных пожаров в Смоленской области

На аэродроме отдельного вертолетного полка армейской авиации Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа в Вязьме (Смоленская обл.) прошла тренировка экипажей по тушению очагов условного возгорания.

В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8мтв-5 отработали комплекс действий по ликвидации очагов условного возгорания разной сложности, имитируемых на местности при помощи дымовых шашек ДМ-11 и РДГ-2 с применением водосливных устройств ВСУ-5, вмещающих до 5 тонн воды, а также провели воздушную разведку территории условного возгорания с полетами на высоте 150 м и предельно малой высоте.

Основное внимание было уделено слаженной работе наземных расчетов по монтажу водосливных устройств на борт вертолетов, а также точности сброса воды в условиях ограниченной видимости.

Полеты вертолетов с грузами на внешней подвеске имеют ряд особенностей и являются более сложными, чем при перевозке грузов внутри кабины из-за возможного раскачивания груза в воздухе и разбалансировки воздушного судна, поэтому требуют от летчиков особых навыков пилотирования и уровня профессионального мастерства.

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