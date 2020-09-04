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04.09.2020 (11:30)

Офицеры, курсанты и преподаватели Военно-морского политехнического института стали участниками «Диктанта Победы»

Курсанты и преподаватели Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» проверили свои знания о Великой Отечественной войне, приняв участие в акции «Диктант Победы». Диктант включал себя вопросы о знаковых датах, известных сражениях, полководцах, героях войны и литературных произведениях в форме тестирования. На ответы отводилось 45 минут, за которые участники должны были выполнить 25 заданий.

Основная цель «Диктанта Победы» - совершенствование исторической грамотности и патриотического военно-патриотического воспитания молодежи, формирование высоких  нравственных ценностей. Мероприятие проходило онлайн на всех площадках Военно-морского политехнического института в г. Пушкин, г. Петергоф, г. Санкт-Петербург. Всего в акции приняли участие около 400 будущих инженеров ВМФ России.

Курсанты и преподавательский состав института, успешно справились с заданиями, заявленными в «Диктанте Победы». «Мы должны знать историю своей страны, историю нашего города,  помнить о героизме ленинградцев в период блокады. Для нас, будущих офицеров – подвиг советских солдат в годы Великой Отечественной войны – пример мужества и отваги. Мне было интересно принять участие в «Диктанте Победы» - отметил курсант Военно-морского политехнического института, участник акции Дмитрий Щукин.

Заместитель Главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе капитан 1 ранга Владислав Павлов доложил Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменов о результатах проведения «Диктанта Победы» в военно-морских учебных заведениях. «В довузовских и высших военно-морских учебных заведениях реализуется обширная программа посвященная году 75-летия Великой Победы.   Эта программа неразрывно связана с учебным и воспитательным процессом будущих офицеров Военно-Морского Флота», - сказал капитан 1 ранга Владислав Павлов.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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